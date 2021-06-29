Delta变异病毒扩散 俄罗斯单日652死创新高

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯今天通报过去24小时有652人染疫死亡，创下自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来单日不治人数新高。

将在7月2日举办2020年欧洲国家杯8强赛事的城市圣彼得堡，也通报单日不治人数创下119人新高纪录。俄罗斯正努力因应由高传染性Delta变异病毒引发的染疫人数激增状况。

一些专家说，俄罗斯大幅低报染疫死亡人数，只统计验尸被发现染疫为主要死亡原因的病例。

俄罗斯全国确诊数新增2万616人，染疫总数已达到近550万人。根据法新社统计，俄国确诊数在全球排名第5。

在过去几周，确诊人数激增重创圣彼得堡和首都莫斯科，当局重新采取防疫限制措施。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）说，首先在印度发现的Delta变异病毒占首都确诊病例9成。

俄罗斯已有13万4545人染疫死亡，是欧洲不治总数最多的国家，但当局仍被指控淡化境内疫情严重程度。

俄罗斯联邦统计局（Rosstat）4月底表示，自疫情开始以来，俄罗斯至少有27万人不治。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP