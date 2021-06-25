Delta变异病毒肆虐 斐济首度承认社区传播普遍

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（法新社斐济苏瓦25日电） 斐济已通报单日新增300多起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，卫生部门主管首度承认，社区传播现象普遍。

不过，斐济当局仍然反对实施全国封锁的主张，声称全境93万多人口不愿遵守卫生防疫规定，将使封锁措施无效。

斐济卫生部常务次长詹姆斯・方（James Fong）昨天晚间宣布，单日新增病例达308起，使从4月开始出现的第2波疫情确诊总数达到近2800例。

詹姆斯・方承认要求封锁的呼声存在，但表示斐济民众守法精神差，当局也没有能力强制执行，特别是在人口稠密且风险最高的贫民区。

斐济一整年来都没有任何社区传播病例，直到4月份为止，当时传播快速的Delta变异病毒引起了第2波疫情。

随着染疫数据持续激增，并且是每9天倍增，政府卫生主管萨胡坎（Aalisha Sahukhan）说：「所有的证据都显示，社区传播已普遍出现。」

她说：「随着病例的不断增加，我们预期重症和死亡病例也会不断增加。」

「虽然我们的重症病例还不到令医院无法负荷的数量，但从疫情期间社区传播广泛的其他国家例子来看，这是非常可能出现的状况，我们正准备因应。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2021 AFP