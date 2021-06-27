Delta变异病毒肆虐 莫斯科单日144例不治创新高

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（法新社莫斯科27日电） 根据官方数据，莫斯科今天通报过去24小时新增144例感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡，这是疫情爆发以来，单日染疫不治人数的新高纪录。

在莫斯科创新纪录的前一天，2020年欧洲国家杯（Euro 2020）主办城市圣彼得堡也创下单日染疫死亡新纪录。在圣彼得堡举行的8强赛事将在7月2日于数千名球迷面前登场。

俄罗斯几周以来染疫人数激增，这归咎于首度在印度发现的高度传播的Delta变异病毒。

俄罗斯在过去24小时通报599人染疫死亡，使官方统计的不治总数来到13万3282人。另外，也通报新增约2万538例确诊，使全国染疫总数达到540万人。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）26日晚在电视发表谈话表示，莫斯科一直是俄罗斯疫情的重灾区，每天约有2000人染疫送医救治。

「我们已经动员2万张病床，其中有1万4000张病床已收治患者。这真是太多了。」

俄罗斯是世界上第6大疫情重灾区，也是欧洲染疫最严重的国家。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP