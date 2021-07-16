Delta扩散加防疫松绑 料欧洲染疫人数8月将翻5倍

广告 继续浏览后续

（法新社斯德哥尔摩16日电） 欧洲疾病预防管制中心今天预估，区域内新增COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染人数将大增，到了8月1日会翻涨近5倍之多。

法新社报导，欧洲疾病预防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）指出，这与首度在印度出现、具高度传染力的Delta变异株扩散，以及欧洲各国松绑防疫限制措施有关。

ECDC在例行周报中预估，涵盖欧洲联盟（EU）及挪威和冰岛的辖区内每10万人新增确诊数，过去一周低于90例，但至8月1日截止的一周将增至420例，并在次一周冲破620例。

ECDC指出，本月5至11日欧盟新添染疫人数激增6成多，且连续第2周攀升，归咎于防疫措施松绑和Delta变异病毒扩大传染。

ECDC在报告中说：「鉴于Delta病例数迅速增加，许多国家疫情不断恶化的现况预料还会持续。」

ECDC在声明中还说，在疫情最严重国家，新增确诊人数最多和通报率最高会出现在15至24岁族群，65岁以上人口这类数据增幅则有限。

© 2021 AFP