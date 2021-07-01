Delta疫情恐伤经济复苏 亚股多数收低

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（法新社香港1日电） 亚洲股市今天走势乏力，收盘跌多涨少，未受美股再创历史新高激励。投资人关注迫使数国恢复封锁措施的2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株疫情，并担心经济复苏速度。

投资人也把目光放在即将公布的美国就业报告。由于昨天公布的民间就业成长优于预期，令人期待正式报告将有强劲结果。果真如此，外界也会对全球最大经济体美国的成长情况更感乐观。

尽管未来几个月通货膨胀预料将继续升温，但市场对于美国联邦准备理事会（Fed）可能太早或太快紧缩超宽松货币政策的忧虑已缓解。原因是央行官员表明，减码行动将会审慎。

纽约股市标普500指数昨天收盘连续第5个交易日改写新高纪录，使得上半年总结上涨超过14%。利多来自数据显示，美国民间企业6月增加69万2000名就业人口，远多于预期。

不过，亚洲股市经历过去3个交易日震荡后，今天大多收低。其中东京股市下跌0.3%，未受日本银行（Bank of Japan）企业短观调查显示主要制造商信心来到2018年以来最高水准激励。

上海、雪梨、新加坡、首尔、台北和孟买股市今天也全数收黑；但威灵顿、马尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加达股市收红。香港股市则因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP