Delta疫情扩散 亚股涨跌互见

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（法新社香港21日电） 投资人对全球经济感到乐观，但又担忧迅速扩散的Delta变异病毒株疫情，多空拉锯造成市场震荡。亚洲股市今天稍早追随昨晚美股走扬，接近尾盘涨势无以为继，收盘走势分歧。

过去几个月，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种行动持续及政府和央行提供庞大支援，令投资人信心增强。但近几周全球各地新增染疫人数蹿升，一些地方被迫再度实施封锁和限制措施，恐影响全球经济复苏，投资人信心因此受打击。

相关忧虑不断升温，最终引发近期一再创新高的美国股市大跌，交易商转往美国公债、黄金和日圆等资产避险。

这一切主要归咎于具高度传染力的Delta变种病毒如野火般在各国扩散，即使疫苗覆盖率高的国家也未幸免。不过，较令人担忧的还是一些国家推动疫苗接种的速度不够快。

然而分析师表示，短期情况虽不乐观，但投资人把目光投向经济复苏展望，股市出现一波下跌是可以预期的。

坎伯兰顾问公司（Cumberland Advisors）分析师柯多克（David Kotok）表示：「市场重挫，投资人受到惊吓，害怕Delta变异株疫情；但另方面有人认为，我们有天终将克服疫情，届时会出现全球经济复苏。」

美股3大指数昨天收盘全数上扬逾1%，亚股今天却难以追随强劲涨势。

东京股市收高0.6%，上海股市收涨0.6%，雪梨、新加坡、威灵顿、曼谷、雅加达也全数收红；但香港、首尔、台北、马尼拉和吉隆坡股市则收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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