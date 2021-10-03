Delta疫情蔓延至奥克兰以南 纽西兰总理下令封锁

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（法新社威灵顿3日电） 纽西兰COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta疫情持续升温，先前疫情仅限于最大城市奥克兰，如今已蔓延至奥克兰以南的怀卡托地区，总理阿尔登下令对怀卡托部分地区实施紧急封锁。

纽西兰过去没有病例的地区传出新增确诊，促使当局对更多地区实施紧急封锁，并升高边界管制。

奥克兰（Auckland）8月中旬封城至今，今天仍通报有32个新增病例，目前累计有1328个确诊案例；而奥克兰以南147公里的怀卡托（Waikato）地区则通报有2人确诊。

总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，怀卡托部分地方将实施5天的封锁。她并表示，至于是否继续将奥克兰170万居民与全国其余民众隔离开来，政府将于明天再决定。

另外，纽西兰COVID-19防疫部长希普金斯（Christ Hipkins）表示，11月1日起，完整接种疫苗将成为外籍旅客入境纽西兰的条件之一。

希普金斯说，新措施将要求17岁以上外籍航空旅客入境前须先完整接种疫苗。

纽西兰一直是全球防疫模范生，透过严格边境管控和封成措施，人口500万的纽西兰迄今只有27起COVID-19死亡病例，民众生活日常大致与疫情前无异。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP