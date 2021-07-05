Delta病毒肆虐 法官员警告月底前恐爆第四波疫情

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（法新社巴黎5日电） 法国政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）今天表示，在高感染性Delta病毒变异株蔓延下，法国7月底恐面临2019冠状病毒（COVID-19）病例出现新高。

艾塔尔告诉法国国际广播电台（France Inter radio）：「过去一周来，疫情再度扩大。」Delta病毒目前已占法国新增感染病例达30%。

艾塔尔表示，第四波感染「可能」在月底。此一说法呼应法国卫生部长维宏（Olivier Veran）昨天深夜发出的警告。

英国、俄罗斯等国境内Delta变异病毒株病例飙升，令人不安。Delta变异病毒株最早在印度境内发现。

法国官员坦承，国内疫苗供应虽充裕，但接种人数不足，恐导致染疫病例攀升。

艾塔尔说：「我们看到英国在出现第一批警示后，病例爆炸性快速攀升。」

法国目前只有36%的民众完整接种两剂疫苗，法国政府未强制要求疫苗接种。

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）本周将会见地方官员和国会政党领袖，讨论要求医疗工作人员以及退休之家工作人员注射疫苗的相关事宜。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP