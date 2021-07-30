Delta病毒肆虐 菲律宾大马尼拉逾1300万居民面临封城

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（法新社马尼拉30日电） 菲律宾政府今天宣布，首都大马尼拉地区超过1300万居民，从下周起将重新开始封城，试图藉此抑制传播迅速的Delta病毒。

专家警告，Delta变异株导致确诊人数暴增，如果不对人口稠密的马尼拉紧缩限制，恐怕在未来数周将瘫痪医院体系。

菲国总统发言人罗奎（Harry Roque）在电视发表声明表示： 「我们必须做出这个艰难决定，以挽救性命。」

罗奎表示，餐厅内用与聚会禁令即刻生效，为期2周的居家命令则从8月6日起实施。

菲律宾目前累计超过150万人确诊，在东南亚地区居第2高，并有近2万8000人病故。

菲律宾目前有超过200起Delta病例，多为境内传染，令人忧心菲律宾会和邻国同样遭到这种更具传染性病毒株侵袭。

对政府防疫施政提出建议的独立研究团队OCTA呼吁政府立即对马尼拉实施封城，并警告如果不采取行动，到了8月中旬，每日确诊人数可能会翻至3倍，来到3000 人。

由于全球供货量吃紧和后勤挑战，菲律宾同样苦于无法让更多人接种疫苗，目前仅780万人，或整体人口的7％完成接种2剂疫苗。

© 2021 AFP