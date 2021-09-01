Delta肆虐迎开学 以色列逾一成学生被迫待在家

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（法新社耶路撒冷1日电） 在传染力极强的Delta变异株使国内COVID-19确诊数激增之际，以色列今天展开新学年，但当局指出，从幼稚园到高中应就学的240万名学生中，有25万人于开学首日被迫待在家。

教育部发言人告诉法新社，待在家里的学生中，有约9万人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）或正在进行隔离，另有15万人不是身处疫情严峻城市，就是被编进因疫苗施打率过低而未开课的班级。

以色列已开始为12岁（含）以上国民施打疫苗，且避免开放学生接种率不及70%的高中班级。

以色列卫生当局昨天证实，国内新增1万947起确诊病例，创下单日新高。

然而，总理班奈特（ Naftali Bennett）捍卫政府在确诊数激增之际仍决定开学的决定，他表示，想避免采取使孩子及其父母待在家里的措施。

他在以色列南部城市耶鲁汉姆（Yeruham）一间学校表示：「我们今年了解到还有一件重要的事情，那就是生计，确保所有以色列人即使在COVID-19疫情期间，也能工作并过像样的生活，因为这是一件神圣的事。」

以色列在今天重启学校前夕，对12岁以下儿童进行了数以十万计次的血清学检测，以确定他们在感染COVID-19后是否产生了抗体保护力。

目前以色列930万人口中，约有60%的人已完整接种2剂疫苗，包含80%的成年人。

© 2021 AFP