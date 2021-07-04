Delta肆虐 俄罗斯单日2.5万例确诊创半年新高

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（法新社莫斯科4日电） 俄罗斯政府今天通报，境内新增2万5142起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，创下1月2日以来单日新高。反映出俄国正与迅速扩散的Delta变异病毒对抗。

俄罗斯最新确诊病例有7624例在首都莫斯科。自疫情爆发以来，官方累计全国确诊人数达到561万941例。

由于许多俄罗斯民众接种疫苗意愿不高，对国内自制疫苗也有疑虑，使得俄国染疫人数自6月中以来大增。

俄罗斯政府疫情任务小组今天还公布，过去24小时全国有663人死因与COVID-19有关。使得俄国染疫不治人数累计达到13万7925人。

俄罗斯本周单日病故人数曾连续5天创新高，昨天更达到697人高峰。

一些专家指出，俄罗斯大量低报染疫死亡人数，因为官方只统计经解剖后首要死因是COVID-19的案例。

俄罗斯最大疫情热点首都莫斯科今天还通报新增111例死亡。

俄罗斯政府已排除实施全国性封锁措施，但总统蒲亭（Vladimir Putin）本周再度呼吁国人接种疫苗及「倾听专家」，而非听信谣言。

民众对疫苗态度迟疑，令俄罗斯当局持续面临巨大挑战。莫斯科已成为首个俄国城市祭出强制接种疫苗规定，市政府宣布，服务业至少6成员工应在8月中前完成完整疫苗接种。

俄罗斯邻国阿萨克今天通报新增3003例确诊，创下单日新高纪录。

另个中亚国家塔吉克6月通报出现5个多月以来首例确诊，昨天并宣布18岁以上民众强制接种疫苗。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP