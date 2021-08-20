Delta、联准会等利空冲击 亚股多数收黑

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（法新社香港20日电） 投资人担忧Delta变异病毒株扩散、美国联邦准备理事会（Fed）计划减码宽松措施，加上中国当局持续监管整顿产业，可能阻碍全球经济复苏速度，亚洲股市今天收盘大多应声下跌。

尽管各国持续推动COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗施打，且各地生活看似逐渐恢复正常；但Delta等变异病毒株不断出现和流行，导致一些国家感染率上升并再度实施限制措施，迫使专家重新思考经济展望评估。

另一方面，联准会公布的7月政策会议纪录显示，美国央行很可能在今年底开始逐渐缩减超宽松的货币政策。由于这类措施是股市长久多头的动力来源，消息传出后增添市场悲观气氛。

不过，澳洲国民银行（National Australia Bank）策略师卡崔尔（Rodrigo Catril）告诉法新社，联准会会议纪录或许充其量只是压垮骆驼的最后一根稻草。他们认为，市场气氛改变的主要原因，是投资人对全球经济成长前景的疑虑加深。

卡崔尔进一步指出，中国近期经济数据比预期疲软，加上Delta感染人数增加、迫使全球多处再度封锁或限制行动，这些因素已酝酿一段时间；而中国大力推动收紧监管和信贷，也对股市无益。

香港股市今天收盘下挫1.8%，归咎于北京持续收紧对中国经济的控制，不断打击市场信心，也重伤阿里巴巴和腾讯等权值股的价格。

东京股市收跌1.0%，上海股市收低1.1%，雪梨、首尔、台北、马尼拉、威灵顿和孟买股市也全数收黑。但新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加达股市则收高。（译者：张正芊/核稿：徐崇哲）

© 2021 AFP