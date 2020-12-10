DoorDash股价暴涨 拉开独角兽企业上市荣景序幕

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山9日电） 餐饮外送新创企业DoorDash在美国股市一上市就飙涨，替短租房屋网站Airbnb等数家新创企业陆续上市的荣景拉开序幕。

DoorDash首次公开募股（IPO）价位为每股102美元，今天一开盘就暴涨超过80%，收盘时达每股189.51美元。

新兴科技企业在新型冠状病毒疫情期间促进生活方式转变，市场前景正好，位于旧金山的DoorDash募到34 亿美元资金，市值在开盘时达390亿美元。

韦德布希证券公司（Wedbush Securities）分析师艾夫斯（Dan Ives）说：「在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情背景下，餐饮外送是许多消费者购得三餐的主要管道，这个趋势看起来随着第2波疫情在加速。」

他还说，首次公开募股和股市的热烈反应，反映了投资人对这些新兴成长企业故事的兴趣。

今年6月，在一场私人募资中，DoorDash价值被认为达160亿美元，如今DoorDash初登股市的表现，让市值增加不只一倍。

分析师说，继DoorDash之后，还有一连串「独角兽企业」等着上市，也就是成立不到10年、市值估计在10 亿美元以上的新创科技公司。预料Airbnb今晚将公布明早首次公开募股的开盘价。

© 2020 AFP