EasyJet拒绝收购提案 另觅20亿美元资金活水

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（法新社伦敦9日法新电报导）英国廉价航空公司易捷（EasyJet）今天揭露拒绝了一宗收购提案，并已规划取得约20亿美元（约新台币554亿元）救命金，以走出COVID-19疫情对航空业造成的冲击。

飞机上不提供非必要服务的EasyJet发布声明表示，董事会近期接获主动提出「附有多项条件的全股票」收购提案，经审慎评估后认为，出价「根本上低估」EasyJet价值，因此一致同意予以拒绝。

根据彭博（Bloomberg News）报导，提出收购案的是匈牙利廉航威兹航空（Wizz Air）。

EasyJet还说，这名可能买主其后已确认不再考虑提案收购。EasyJet如今将发售新股、筹资约12亿英镑（约16亿美元），藉此「促进与加速集团自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击复苏」。

此外，EasyJet表示已取得一份新的信用额度，总额4亿美元。

EasyJet执行长隆格兰（Johan Lundgren）表示，在「欧洲航空业正从疫情走出」的时刻，这些新资金将有利EasyJet成长及善用各项投资机会。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP