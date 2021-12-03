Elle将全面向皮草说不 开全球大型杂志先河

（法新社翠屏诺顿2日电） 知名杂志Elle今天宣布将在其全球编辑和广告内容中停止推广皮草，成为大型出版刊物首例。Elle国际总监贝索罗洛匹兹表示，盼提高动物福利意识，促进更人性化的时尚产业。

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Elle杂志为法国拉卡戴尔集团（Lagardere）所有，内容聚焦生活、时尚等题材，在全球发行45个不同版本，从墨西哥到日本拥有约3300万名读者，每个月线上访客有1亿人次。

Elle国际总监贝索罗洛匹兹（Valeria Bessolo Llopiz）在年度时尚产业大会表示，皮草不再被接受，「在我们（杂志）页面和数位媒体上出现动物毛皮，已不再符合我们以及我们读者的价值观」。

贝索罗洛匹兹参加于英国翠屏诺顿（Chipping Norton）登场的时尚媒体公司The Business of Fashion活动Voices 2021。她说：「是时候由Elle发声了…拒绝虐待动物。」

贝索罗洛匹兹指出，Elle杂志盼能「提高动物福利意识」并「促进更人性化的时尚产业」。

目前已有13个版本的Elle杂志停用皮草，2022年1月1日起另20个版本也将弃用，剩余的版本则在2023年开始向皮草说不。

贝索罗洛匹兹告诉法新社，Elle杂志将弃用皮草这一动作反映了消费者需求不断改变的本质，「皮草已经过时」，许多品牌几年前就已「去皮草」。

她说：「我们正处在一个新时代，Z世代（出生于1990年代末至2010年代初）作为时尚和奢侈品牌的黄金目标（客群），他们对永续性和伦理道德方面怀抱着极大期望。」

美国人道协会（Humane Society of the United States）时尚策略总监史密斯（PJ Smith）乐见Elle杂志的决定，并期待其他时尚杂志跟进。

他说：「这一宣布将点燃整个时尚界的正向改变，并有可能拯救无数动物免于痛苦生活和残酷死亡。」

© 2021 AFP