F-35军购陷僵局 阿拉伯联合大公国暂停与美国相关谈判

（法新社华盛顿14日电） 阿拉伯联合大公国今天扬言取消大量采购美国F-35战机的军购案，以抗议华府因忧心中国间谍活动所订定的严格条件；但双方都说，希望解决相关争端。

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美国前任总统川普推动这项230亿美元军售过关，一般认为，川普此举，是为了报答阿联承认以色列；但拜登上任后，承诺对此案进行更进一步的审查。

阿联官员说：「阿联已通知美国，会暂停购买F-35的讨论。」「技术要求、运作自主权的限制以及成本／利益的分析，都促使我们重新评估。」 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）数天前造访阿联时，阿联同意以140亿欧元向法国采购80架飙风战斗机（Rafale），显示这个富产石油的波斯湾国家除了美国还有其他替代选择。 但阿联官员表示，尽管目前宣布暂停F-35谈判，美国仍是阿联采购先进设备的首选。美国国务院发言人也说：「我们希望解决未解决的问题。」

五角大厦发言人柯比（John Kirby）表示，在技术移转前讨论规定是惯例，「对这些终端使用者的规定以及对美国国防装备的保护是没有商量余地、普遍性的作法，并非只针对阿联。」

拜登所属民主党议员试图阻止这项军售未果，其反对的部分原因是阿联参与沙乌地阿拉伯在叶门领导的血腥攻势，以及阿联支持利比亚军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）。 中国在阿联这个美国盟邦的参与日深，包括在阿联首都阿布达比附近港口进行工事，也让美国益感关切。

率先报导军售僵局的「华尔街日报」（The Wall Street Journal）表示，由于美国担心中国间谍会从中窃取机密，对于出售F-35给阿联，美国坚持要求严守相关条件。

© 2021 AFP