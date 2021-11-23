FBI未追查线报 佛州校园枪击受害家属将获赔

（法新社迈阿密22日电） 美国司法部预计将支付1亿3000万美元（约新台币36.5亿元）给2018年佛罗里达州派克兰校园枪案的受害者家属，因为联邦调查局在案发前未能追查2起有关枪手的线报。

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2018年2月14日情人节，当年19岁的枪手克鲁兹（Nikolas Cruz）拿着合法购得的AR-15攻击步枪，闯入他曾就读的派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）开枪滥射，造成14名学生与3名教职员工死亡，另有17人受伤。

一名女子于案发6周前看见克鲁兹在社群媒体上发出有关储备武器和弹药的贴文后，曾致电联邦调查局（FBI）的通报专线。

这名女子提到她害怕克鲁兹会「溜进一所学校并开始乱枪扫射」，表示「我知道他会暴走」。

而一名Youtube频道主在枪击案发生的5个月前曾举报自己一支影片底下的留言，当时一名自称「尼可拉斯．克鲁兹」的网友在该则留言中自称将成为「专业校园枪手」。

枪击案发生的几天后，FBI便坦承未针对2起接获的情资进行后续追踪。

「纽约时报」报导，FBI坦承疏失一事让受害者家属深受冲击，他们控告FBI的过失行为。

现年23岁的克鲁兹上个月对17项谋杀罪名认罪，并说他「深感愧疚」。克鲁兹正在等候量刑，检方曾表示将求处死刑。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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