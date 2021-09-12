FBI首度解密911调查文件 劫机犯在美有同伙接应

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（法新社华盛顿11日电） 美国拜登政府今天解密联邦调查局（FBI）一份备忘录，内容强化对沙乌地阿拉伯官方涉及2001年9月11日劫机恐攻的怀疑，不过罹难者家属希望对沙国提告的证据仍远远不足。

这份日期为2016年4月4日的备忘录直到现在才被解密，内容显示贝佑敏（Omar Bayoumi）与2名盖达组织（Al-Qaeda）特工间的关联。

贝佑敏当年身分为学生，但疑似也是沙国情报特工，而盖达成员哈兹米（Nawaf al Hazmi）和米德哈（Khalid al Midhar）则参与策划当年劫持4架客机冲撞纽约及华府目标的恐攻行动。

这份文件是基于2009年和2015年对身分保密消息人士的访谈内容所建立，详述哈兹米和米德哈2000年恐攻发生前抵达南加州时，与贝佑敏间的联系和会面。

文件也加强了哈兹米、米德哈与洛杉矶法赫德国王（King Fahad）清真寺保守派伊玛目图梅里（Fahad al Thumairy）和沙乌地领事馆一名官员间已获外界所知的关系。

文件指出，与这名消息人士有关的电话号码显示，哈兹米和米德哈人在加州时，几名协助过两人的人士曾互有联系，包括贝佑敏、图梅里，及这名消息人士本人。

文件表示，这名消息人士向FBI表示，贝佑敏除了学生的正式身分外，在沙国领事馆还曾具有「非常高的地位」。

备忘录写道：「贝佑敏对哈兹米和米德哈的协助包括翻译、旅行、住宿和提供资金。」

备忘录也提到，FBI消息人士的妻子表示，贝佑敏常谈到「圣战」。

备忘录进一步透过会面、电联和其他通讯方式，查出贝佑敏、图梅里和美国出生的神职人员阿拉奇（Anwar al Alaki）互有关连。阿拉奇后来成为盖达组织重要人物，2011年在叶门一场无人机空袭行动中丧命。

对外公布的文件仍然经过大量编辑，且并未提供沙国政府与劫机者间明确且直接的关连。"

© 2021 AFP