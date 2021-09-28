FBI：美2020年杀人案暴增30%

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（法新社华盛顿27日电） 美国联邦调查局（FBI）今天表是，美国2020年的杀人案件较前一年暴增约30%，达到约2万1500件。

美国不少大城先前已通报去年杀人案件数增加，但FBI给出的数字较得以看清问题全貌。

这是自FBI1960年代开始搜集相关数据以来骤升幅度最高的一次，但整体杀人案件量仍低于1980年代。

美国2020年杀人案件飙升大多是从去年6月之后，全美各地无一例外，南部的路易斯安纳州依旧是杀人案件率最高的州。

根据FBI这份「统一犯罪报告」（Uniform Crime Report），去年77%的杀人案是枪杀，较2019年的74%又增加3个百分点。

专家圈对为何去年杀人案件会暴增尚无明确解释，但多认为与COVID-19疫情带来的不稳定、枪枝销售持续攀升等脱不了干系。

FBI表示，报告收取来自联邦、各州、郡、城市、大学校院及原住民等约1.6个单位机构的通报数据。

FBI尚未公布今年到目前的杀人案件数，但从几个大城的数字显示，杀人案件的攀升趋势未见缓和。

根据世界银行（World Bank）的数据，美国2018年每10万住民里会发生6.5件凶杀案，墨西哥则是每10万人35件、巴西27件，俄罗斯8件，得国与法国则每10万人仅1件。

© 2021 AFP