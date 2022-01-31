FCCC：外国记者在中国压力空前

（法新社北京31日电） 从法律诉讼、网路酸民谩骂，到同业遭驱逐导致媒体人数下滑，驻华外国记者协会（FCCC）今天表示，在中国的外籍记者从事独立报导时，正面临「前所未有的障碍」。

广告 继续浏览后续

FCCC在年度报告中表示，北京当局似乎对「勇于提告」或威胁对外国记者采取法律行动采鼓励态度，且官司往往是在消息来源同意接受采访之后很久才提出。

英国「经济学人」北京分社社长任大伟（David Rennie）在报告中说：「风险局势正以非常不一样的方式在改变。」

他说：「特别是新闻组织遭人警告，一些报导恐会使他们遭致司法制裁或吃上民事官司，甚至面临国安调查。」

他表示，这标记着控制媒体的工具出现了「令人忧心」的转移，例如将记者列入黑名单或限制核发记者证及签证。

FCCC报告指出，与此同时外籍记者表示，自家公司已针对风险升高拟定出紧急退场策略，而「官方支持的各项攻击行动…尤其是网路大军」，让仍留守中国的媒体难以作业。

报告说，这类行动助长了「外国媒体就是仇敌」的氛围，还说「对中国的报导深受其害」。

报告的各项发现，是针对驻华外国记者协会192个会员其中127人访查的结果。

报告指出，随着记者纷纷因过度胁迫或官方驱逐而离境，报导中国的新闻工作「愈来愈趋向远距报导」。

© 2022 AFP