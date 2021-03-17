Fed上调美今年经济成长预估

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天表示，联准会成员更乐观看待美国经济前景，预估今年经济将成长6.5%，比上次预估高出2个多百分点。

经济快速成长也将使通膨率升至2.4%，但联准会制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）成员预估，他们预期至少到2023年前，都不会调升目前逼近于零的基准利率。

这是联准会自去年12月以来首度更新经济预测，反映出总统拜登（Joe Biden）上周签署1.9兆美元的振兴方案，以及国会去年年末通过9000亿美元的援助措施之后，官员预期经济将获得提振。

预料这些款项将可支撑企业、增加工作机会和促进支出。财政部今天表示，最新经济刺激方案让每人可领到多达1400美元的支票，目前已发出9000万份。

联邦公开市场委员会预估失业率将些微改善，年底前将从目前的6.2%降至4.5%，但他们预期失业率到2023 年前不会恢复疫情前水准。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）则表示，虽然国会快速行动使经济前景改善，但美国经济距离完全恢复还很遥远，联准会将继续提供刺激措施以支撑经济。

© 2021 AFP