Fed主席温和升息说安抚市场 亚股延续美股涨势

（法新社香港3日电） 亚洲股市延续前一天的美股涨势，今天多收高，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）表示，联准会将渐进升息以对抗通膨，安抚了投资人对升息的疑虑。此外，在乌克兰冲突持续冲击能源市场的情况下，国际油价逼近每桶120美元。

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联准会主席鲍尔昨天告诉美国会议员，他支持温和的升息步伐，本月升息25个基点。他试图在抑制物价上扬的同时， 维护经济复苏，物价目前正以40年来最快的速度攀升。

鲍尔也对乌克兰遭入侵、当前的战争、国际制裁，以及未来的事件，对美国经济带来的短期冲击提出警告。

鲍尔支持温和升息，安抚了市场忧心联准会官员可能宣布升息50个基点的疑虑。近月来，联准会紧缩货币政策对市场投下阴影，也让近2年来的涨势嘎然停止，如今乌克兰危机更让后市雪上加霜。

花旗集团（Citigroup）策略师欧唐纳尔（William O'Donnell）和艾克顿（Edward Acton）表示，鲍尔的评论「透过排除3月升息50个基点，安抚了风险市场。同时也承诺在接下来的会议中对通膨保持警戒」。

前一天的华尔街股市三大指数全面走高，涨幅都超过1个百分点。

亚洲股市今天接棒上涨，日股基准日经指数收涨0.7%，来到26577.27点。港股恒生指数收涨0.6%，来到22467.34点。上海综合股价指数则逆势收跌0.1%，来到3481.11点。

至于其他亚洲股市，雪梨、威灵顿、首尔、台北、新加坡、曼谷等股市都上扬。

在国际油价方面，伦敦布伦特原油期货持续飙涨，一度涨至每桶119.84点，创2012年初以来首见；纽约西德州中级原油触及每桶116.57美元，自2008年以来首见。

国际社会在忧心对物价和消费者的冲击下，对俄制裁虽未包括俄国生产的石油， 但银行撤资和船运费用攀升，导致石油交易越来越紧俏。

此外，石油输出国家组织（OPEC）和俄罗斯在内的其他主要产油国2日拒绝增产幅度超乎之前达成的协议，让外界期待藉增产缓解供给压力的希望落空。

而美国和其他29个国家达成协议，从战略储备中释出6000万桶原油，对抑制节节上扬的油价作用不大。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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