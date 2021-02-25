Fed主席重申维持货币宽松 亚股跟随美股走高

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（法新社香港25日电） 联邦准备理事会（Fed）再度保证，除非绝对必要，否则不会升息，带动亚股今天普遍走高，投资人同时也受到疫苗正面发展的激励。

市场预期全球经济将一飞冲天，带动近几周股市攀涨，但也出现股市反弹，和美国政府即将推出的刺激方案将点燃通膨，迫使联准会扭转超宽松货币政策的疑虑。

借贷成本将来会增加的前景，引发世界各国股市涌现卖压，观察家原已担心泡沫已经成形，以及修正即将来临。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）连续第2天重申，在通膨率长期维持在2%目标和失业率受控之前，联准会承诺会持续祭出财政刺激措施。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）说：「技术上…鲍尔在听证会中没有透露多少新消息。他实际上重申联准会的承诺，也就是在『取得进一步重大进展』之前会维持超宽松政策。」

「拜施打疫苗计画之赐，有鼓舞人心的迹象显示美国经济复苏可能进入更强劲的阶段，加上最近股价也上涨，市场担心鲍尔可能较没兴趣支撑经济。」

东京股市上涨1.67%，香港股市上扬1.20%，上海股市扬升0.59%，台北股市上涨1.48%，首尔股市劲扬3.50%，雪梨股市上扬0.83%，新加坡股市扬升1.67%，雅加达股市上涨0.62%。

威灵顿股市下跌1.15%，马尼拉股市下挫0.86%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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