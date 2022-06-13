Fed加速升息疑虑 日股跌逾3%、日圆贬至24年低点

（法新社东京13日电） 美国最新出炉的通膨数据助长美国联邦准备理事会（Fed）恐更积极升息的疑虑，拖累日本东京股市今天重挫逾3%，日圆兑美元汇率午盘也一度贬至1998年以来低点。

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日股基准日经225指数收盘重挫836.85点或3.01%，来到26987.44点。东证一部指数收盘跌42.03点，或2.16%，来到1901.06点。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）在报告中表示：「美国上周公布的5月消费者物价，出现40年来最大增幅。市场期盼通膨触顶的希望破灭。」

全球投资人的焦点现在转向本周将召开货币决策会议的美国联邦准备理事会，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）会后将召开记者会。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「现在市场思考比较多的是关于联准会大幅推升利率，以抑制通膨，然后必须在成长出现滑降时，调降利率。」

殷尼斯表示，联准会本周升息50个基点已成定局，他也预测联准会9月将再升息50个基点。

殷尼斯还指出，在日本央行于可预见的未来还无意调整其超宽松货币政策的情况下，美元对日圆可能维持强劲。

日本央行之前表示，将维持其长期货币宽松政策，以带动稳定的成长。

在市场预期美国将加速升息的心理带动下，美元持续走强，兑日圆汇价一度来到1美元兑135.19日圆的24年高点。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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