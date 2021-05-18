Fed官员：美国复苏可能会前所未见

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Federal Reserve）一位官员今天表示，美国经济要从2019冠状病毒疾病造成的严重衰退中复苏需要时间，类似上个月雇用数据低迷的状况偶尔还是会发生。

联准会副主席克拉里达（Richard Clarida）今天发表这番看法之际，政府数据显示美国4月间仅新增26万6000个工作，远低于预期，让今年就业与成长强劲复苏的预测增添变数。

克拉里达在与亚特兰大联邦准备银行总裁波士蒂克（Raphael Bostic）谈话时表示：「我们的工作职缺仍比14个月前少800多万个，所以劳动市场仍有很大的缺口。但我也认为，要重启一个20兆美元的经济体，得比关闭这个经济体花更多时间。」

克拉里达表示：「这是空前的震撼，造成空前的衰退，而我们或许会有前所未见的复苏。」

世界最惨重的2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情2020年重创美国经济，造成数以千万计人遭解雇，成长萎缩3.5%。随着疫苗问世，疫情趋缓，美国经济今年预料会强劲反弹，克拉里达表示，成长可能高达7%。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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