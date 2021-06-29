Fed官员：虚拟货币狂热或许就像一波烂流行

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（法新社华盛顿28日电） 美国联邦准备理事会（Fed）高阶官员今天说，全球目前对数位产品的狂热，包括将虚拟货币纳入正式货币的呼声，或许和一波时尚流行盛极而衰有着相似之处。

联准会副主席奎尔兹（Randal Quarles）警告，美国「几世纪以来对新奇事物的狂热」最后虽然都带来好处，但若这样的狂热和美国人老爱吹捧又怕跟不上时代的倾向相结合，却可能导致集体盲从，最终形成急就章、被迷惑的狂热或流行。

奎尔兹在犹他州银行家协会（Utah Bankers Association）的演说中指出，中央银行数位货币（CBDC）可能产生重大风险，或许也无法解决现有金融体系的任何问题。他再度质疑美国是否需要央行数位货币，亦不认同这个想法背后冲昏头的「狂热」。

当1980年代一度蔚为风潮的垮裤流行褪去，「顶多只留下莫名奇妙或不好意思」的感觉，但一旦牵扯到货币，后果可能更加严重。

「在对新事物抱持乐观幻想之前，我认为需要针对CBDC的前景进行审慎、具批判性的分析。」

他说，联准会CBDC可能「成为吸引网路攻击和其他安全威胁等的目标」，或被用来洗钱。

他说，比特币等虚拟货币吸引人之处为「新鲜感及可匿名性」，「黄金总会闪耀光芒，但是新鲜感就如同其字义，最后会慢慢消退。因此几乎可以确信，比特币之流终究只是具风险、投机性的投资工具，而非划时代的支付方式」。

© 2021 AFP