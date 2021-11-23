FIFA公布年度最佳球员候选名单 莱万有望连庄

（法新社洛桑22日电） 国际足球总会（FIFA）今天公布2021年最佳球员候选名单11人，去年得主波兰足球前锋球星莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）依然上榜，连庄机会不小。

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入围者还有阿根廷的梅西（Lionel Messi）、葡萄牙的C罗（Cristiano Ronaldo）、法国的本泽马（Karim Benzema）、义大利的若日尼奥（Jorginho）、法国的姆巴佩（Kylian Mbappe）。

巴西的内马尔（Neymar）、挪威哈兰德（Erling Haaland）、比利时的德布劳内（Kevin De Bruyne）、埃及的萨拉（Mohamed Salah）及法国的坎特（N'Golo Kante）。

评选主要是依据球员在2020年10月8日至2021年8月7日间的表现评比。去年莱万击败梅西、C罗获奖。

至于最佳女选手，入围者包括西班牙女将普特拉斯（Alexia Putellas）、埃尔莫索（Jennifer Hermoso）、邦马蒂（Aitana Bonmati）与挪威的葛兰姆汉森（Caroline Graham Hansen）等人。

最佳教练则以率切尔西欧冠封王的图赫尔（Thomas Tuchel）、率义大利拿下2020欧国杯冠军的曼奇尼（Roberto Mancini）呼声最高。

其他角逐最佳教练人选还有佛利克（Hansi Flick）、瓜迪欧拉（Pep Guardiola）、孔蒂（Antonio Conte）、西蒙尼（Diego Simeone）及斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。

三项得奖人将在明年1月初揭晓，颁奖典礼订于1月17日。

© 2021 AFP