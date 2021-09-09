FIFA每2年举办世界杯提案 在欧洲踢到铁板

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（法新社巴黎9日电） 代表欧洲职业足球赛的组织欧洲联赛（European Leagues）今天表示，欧洲反对国际足球总会（FIFA）每2年举办世界杯足球赛的提案。

FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）8日表示，这项广泛性变革将去除「太多无意义的比赛」。

欧洲联赛7日开会，其理事包括来自西班牙甲级足球联赛（La Liga）、英格兰足球超级联赛（Premier League）、德国足球甲级联赛（Bundesliga）、法国足球甲级联赛（Ligue 1）、义大利甲级足球联赛（Serie A）的成员。

欧洲联赛在声明中表示：「在这种情况下，本联赛坚定一致反对每2年举办世界杯的任何提案。」

「本联赛将和其他利益关系人合作，防止足球治理组织做出片面决定，而对本土足球赛造成伤害，本土足球赛不但是我们足球产业的根基，对欧洲和世界（足球）球会、球员和球迷来说至关重要。」

欧洲足球总会（UEFA）主席施费连（Aleksander Ceferin）本周稍早警告，每2年而不是每4年举行，将会「稀释」世界杯。（译者：刘叔琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP