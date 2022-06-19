FIFA阻网路霸凌 世界杯将动用科技拦截

（法新社巴黎18日电） 国际足球总会（FIFA）表示，卡达世界杯期间，将动用高科技来侦测并阻绝网路上的言语暴力，因为其今天发布的研究显示，参加欧国杯、非国杯的球员中，超过半数曾遭到网路霸凌。

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法新社报导，研究显示，大部分的霸凌来自球员母国的球迷。

研究报告发布的时间，恰逢联合国打击仇恨言论国际日（United Nations International Day for Countering Hate Speech）。报告说：「网路霸凌的大宗，与恐同（40%）及种族主义（38%）的言论有关。」

2020年欧洲国家杯（Euro 2020）、2021年非洲国家杯（African Cup of Nations）准决赛、决赛期间，人工智慧追踪社群媒体平台上超过40万条的发文，发现有「超过50%的球员曾遭遇某种型态的歧视性霸凌」。

国际足总表示，距离卡达世界杯只剩5个月，他们将与世界职业足球员协会（FIFPro）合作执行计画，保护球员免受网路霸凌。

这个计画的作法是搜寻已知的仇恨言论用字，并辨识发文的社群媒体帐号，一旦识别成功，就能避免讯息被预定接收者和他们的追随者所看到。

国际足总说：「尽管发文者依旧可以看到这篇冒犯性讯息，但其能见度及影响力将大大降低。」

英格兰去年在2020欧国杯决赛中最后的PK大战败给义大利，没踢进球的拉许福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）的社群媒体被辱骂灌满，引发各界在打击网路种族歧视行为的呼声。

一名青少年因在推特（Twitter）以种族歧视的字眼辱骂拉许福特，被判入狱6周。

2020欧国杯因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，延至2021年举行。

国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）说：「我们的职责是保护足球，而这从保护球员做起。球员球场上的表现，为我们所有人带来太多的快乐。」

「让人遗憾的是，目前正有一种趋势，就是社群媒体上有针对球员、教练、赛事官员和球队本身的发文，是让人无法接受的。这样的歧视行为，如同任何形式的歧视一样，在足球圈是没有立足之地的。」

© 2022 AFP