G20峰会公报草稿未明确设定碳中和目标期限

（法新社罗马31日电） 根据法新社看到的20国集团（G20）峰会公报草稿，G20领袖今天同意有必要把全球均温升幅控制在摄氏1.5度以内，但他们未就达成净零碳排放做出满足外界期望的承诺。

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由20个主要经济体组成的G20，碳排放量占全球近8成。它们肩负压力，必须采取大胆行动对抗气候变迁，好为即将在英国格拉斯哥（Glasgow）登场的联合国气候峰会注入一剂亟需的强心针。

根据消息人士所称的最终版公报草稿，G20重申支持2015年巴黎气候协定（Paris Agreement）的目标，也就是把「全球均温高出工业化以前水准幅度控制在（摄氏）2度以下，并努力追求限制在1.5度内」。

除此之外，G20拟声明：「若要让1.5度（目标）触手可及，所有国家都必须做出重大且有效率的行动和承诺。」

草稿并提到，这会「需要考量不同方法，除了凭藉各国发展清晰路线，使短、中期目标能符合长期企图心；还要国际间相互合作与支持」。

报导指出，根据专家说法，要达成升温限于1.5度的目标，全球得在2030年以前把碳排放量近乎砍半，并于2050年以前达成「净零」排放。

但今天稍晚将公布的G20公报草稿，并未明确设定达到碳中和的期限，只称应在「本世纪中以前或前后」。

峰会主办国义大利虽力促以2050年为目标，但难以与中国达成一致意见。中国这个全球最大碳排放国已自行订定在2060年以前实现碳中和的目标。

峰会公报也将承诺「在2021年底前，停止提供国际公共资金给海外新增未减排的燃煤电力」。这项重要承诺，与中国9月承诺不再新建海外煤电项目相互呼应。

G20另将再度承诺，会提供1000亿美元给开发中国家作为适应气候变迁成本。先前相同承诺到目前为止都未兑现。

罗马G20峰会今天进行最后第2天议程，义大利总理德拉吉（Mario Draghi）在会议正式开始讨论气候议题之前，呼吁与会领袖把目标放远。

他说：「我们今天所做的决定，将直接影响格拉斯哥气候峰会成功与否，且最终将影响我们因应气候危机的能力。」

© 2021 AFP