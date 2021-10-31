G20峰会揭幕 批准全球最低企业税率15%

（法新社罗马30日电） 为期两天的20国集团（G20）领袖高峰会议今天在罗马登场，与会的全球主要经济体领袖正式为一项全球税改协议背书。

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这是G20领袖过去2年来首次实体聚会，与会领袖广泛支持针对跨国企业巨擘课徵最低15%税率。

出席会议的美国财政部长叶伦（Janet Yellen）表示，G20领袖正式为课徵最低15%企业税的全球税改协议背书，并赞扬此为「历史性」步骤。

叶伦发表声明说：「今日，每一位G20领袖都支持新国际赋税规范的历史性协议，包括将会终结有害的各国竞相压低企业税率竞赛的全球最低企业税。」

约136国已签署经济合作暨发展组织（OECD）斡旋达成的全球税改协议，以更公平地对跨国企业课税并实施最低15%全球企业税。前述国家加总起来代表逾90%全球国内生产毛额（GDP）。

这项迷你税改革命预定2023年生效，但其最后期限可能会推迟，部分是由于不少美国国会议员抗拒。

此税改的第一个支柱涉及就获利所在地点对企业课税，而非仅就企业总部所在地点，这在美国国会遭遇强烈反对。

诸如谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）和苹果（Apple）等美国网路巨擘，尤其是此新全球规范锁定的目标，它们擅长把总部设在低税率国家境内，将获利应缴交的税压至最低。

© 2021 AFP