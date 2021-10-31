G20峰会第2天　抗暖化承诺仍难产

（法新社罗马31日电） 20国集团（G20）成员国领袖今天第2天在义大利罗马举行高峰会，各界都在看他们能否在重要的联合国会议前，针对气候变迁做出有意义的承诺。

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碳排量占全球近8成的20国集团若能承诺采取行动，可为今天在英国格拉斯哥展开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）注入强心针。

但公报草稿显示，20国集团不会坚定承诺把全球气温升幅限制在比工业革命前高摄氏1.5度内，也不会提出如何达成净零排放的明确时间表。

专家表示，若要达成升温摄氏1.5度内的目标，就得在2030年前将全球碳排减少近半，2050年前还要达成净零。

但部分人士仍对近200位领袖可在最后一刻做出进展表示期待。 美国总统拜登是在罗马敦促行动的领袖之一，尽管他自己雄心满满的气候政策因党内内斗陷入困境。

美国官员表示，20国集团的最后声明「仍待协商」，而这场罗马高峰会是要在格拉斯哥气候会议之前「帮忙建立能量」。 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则对「星期日报」（Journal du Dimanche）表示，罗马峰会必须「尽可能」确保格拉斯哥峰会的成功，但「缔约国会议之前从未有书面的东西」。

他指出：「别忘了，2015年在巴黎，事前没有决定任何东西。」

© 2021 AFP