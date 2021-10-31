G20峰会落幕 净零碳排放未设定具体期限

（法新社罗马31日电） 20国集团领袖今天承诺，要把全球平均气温增加控制在只比工业化以前的时代高出摄氏1.5度以内，不过针对实现净零谈碳排放，却没有设定明确期限。

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法新社报导，为期两天的20国集团（G20）领袖峰会在义大利罗马闭幕，法新社报导，根据峰会发表的最终公报，要落实全球平均气温增加不超过摄氏1.5度的目标，并采取有意义和有效的措施。

G20会员国另承诺，针对碳排放要采取行动。但是实现净零碳排放，并未设定具体目标。G20会员国碳排放占全球总量的80%。

专家表示，实现全球平均气温增加不超过1.5摄氏度的目标，意味着至2030年，全球温室气体排放量将削减近一半，并且在2050年达成「净零」。但G20没有明订具体日期，只提及在「本世纪中叶前后」净零。

中国是目前全球最大的碳排放国，虽然计划在2060年前实现经济碳中和，对于各方要求提出短期目标的施压却一直抵制。

与此同时，印度则主张，若2050年实现净零排放是全球目标，那么富裕国家应提前10年实现碳中和，使新兴国家得享更多的碳排放配额。（译者：曹宇帆）

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