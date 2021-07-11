G20忧Delta变异株拖累经济 吁改善疫苗接种行动

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（法新社巴黎10日电） 20国集团（G20）各国财长今天警告，Delta变异株可能拖慢全球经济复苏，呼吁改善全球各地的疫苗接种行动。

G20各国财长透过最终声明表示，全球经济复苏一事的特点是国际间和各国内部存有严重差异，且「仍有下行风险，特别是2019冠状病毒疾病（COVID-19）新变异株的扩散」。

各国财长也针对全球各地「疫苗接种不同步」的危险示警。

最早在印度出现且扩散迅速的Delta变异株为主要顾虑，Delta变异株在亚洲和非洲爆发疫情，也推升欧洲和美国染疫人数。

法国经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）表示「我们G20成员的经济预测相当不错」，但他警告：「经济稳健且快速复苏的唯一威胁就是变异株，以及新一波疫情。我们必须改善全球各地的疫苗接种行动。」

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）接受法新社访问时更大胆直言，英国已展现「疫苗在预防染疫住院和病故方面相当有效，即使是面对Delta变异株」。

他说：「我想这点让我们有信心往前迈进，并缓慢安全地重启我们的经济和国家。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP