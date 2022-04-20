G20财长峰会即将召开 俄乌战争可能主导议题

（法新社华盛顿20日电） 20国集团（G20）的各国财政官员今天将开会，商讨债务攀升、可能发生粮食危机等全球挑战的因应对策，但前提是他们能克服俄罗斯入侵乌克兰而引发的紧张局势。

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俄国侵略乌克兰的战争将主导G20财长和央行总裁会议，这是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）在2月下令入侵乌克兰以来的首次G20会议。

美国政府一名高阶官员表示，如果俄国官员参与会议，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）将抵制部份会议，其他国家也说会追随美方立场。

这种抵制威胁突显出G20所面临的混乱，专家认为，G20在这次会议很难有机会就气候变迁、减免穷国债务等全球挑战议题达成共识。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）政经学者古德曼（Matthew Goodman）表示：「我认为希望应该很低，很难看出G20要如何在面对乌克兰危机的情况下齐心合作。」

G20今年由印尼担任轮值主席国，这个集团包括美国、中国、印度、巴西、日本和欧洲数国等主要经济体。

各国官员将于世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）在美国华府召开春季会议期间，以视讯方式进行会议。

© 2022 AFP