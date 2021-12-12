G7外长会议 英国吁团结对付俄罗斯中国威胁

（法新社利物浦11日电） 七大工业国集团（G7）今起在英国利物浦（Liverpool）举行两天外交首长会议，有关俄罗斯对乌克兰的武力威胁及中国的专断为最主要议题，会中也呼吁团结对抗威权主义。

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法新社报导，这是英国担任轮值主席的最后一次实体会议，此后将交棒给德国。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）在主持开幕会议时表示：「我们必须团结一致，强力对抗那些想要阻碍民主自由的侵略者。」

特拉斯昨天也与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、德国新任外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）举行边场会谈。

特拉斯9月刚取代拉布（Dominic Raab）接掌外交大臣职位，她本月8日发表演说，提出她的外交政策愿景。

她警告莫斯科，俄国若入侵乌克兰将是「战略上的错误」。此前俄罗斯在乌克兰边界集结大批军力，加深各界疑虑；但克里姆林宫指这是防备基辅有任何举动倒向大西洋公约组织（NATO）。

英国担任G7主席国这段期间，主要聚焦因应北京在国际社会日益独断的行为和国内人权侵害的指控，包括对新疆维吾尔族人和其他穆斯林少数族裔的迫害。

在6月举行的G7领袖峰会中，美国总统拜登（Joe Biden）呼吁对俄罗斯与中国采取更强硬集体立场；华府、伦敦与坎培拉本周也宣布外交抵制2022年北京冬季奥运。（译者：纪锦玲）

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