G7外长会谈 关注中俄缅甸等地缘政治议题

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（法新社伦敦4日电） 七大工业国集团外长今天将在英国会谈，为6月高峰会做准备，他们呼吁采取紧急联合行动，对付最急迫的全球威胁。正式议程上的议题包括中国、缅甸、利比亚、叙利亚和俄罗斯。

七大工业国集团（G7）高峰会将于6月11日到13日在英国的康瓦尔（Cornwall）举行，各成员国外交部长事先在伦敦集会。这是G7两年多以来首次举行的外长面对面会谈。

他们也将讨论衣索比亚的暴力、伊朗和北韩、索马利亚、非洲沙赫尔（Sahel）地区及西巴尔干地区等议题；英国政府表示，这些都是「十万火急的地缘政治议题，可能危及民主、自由和人权」。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天会面，两人都坚决认为必须采取更团结一致的立场。

有关北韩，布林肯说，若北韩想在外交上参与美国处理核议题的新政策，就应主动有所表示。

至于中国与俄罗斯，拉布表示，改善关系的「门是敞开的」，「但这还要看（他们的）所作所为」。西方国家一向指责中国压迫新疆维吾尔族群、打压香港自由。

在缅甸议题上，G7各国外长将讨论2月军方发动政变后的局势，并将收到一份报告，预料拉布将呼吁伙伴国对缅甸军政府采取更强硬的行动，例如扩大针对性制裁。

拉布在声明中表示：「英国担任G7轮值主席，是一个把开放民主社会团结起来、展现一致立场的机会，尤其此时亟需对付共同挑战和新兴威胁。」

布林肯也明确指出采取一致立场的必要性，同时重申美国处理气候变迁、新型冠状病毒疫情后复苏等议题时，在「以国际规范为基础的秩序」上所做的承诺。

布林肯昨晚在与拉布共同召开的记者会上说：「我们面对的多数挑战…没有一项是可以靠一国单打独斗就能有效应对的，即使是美国、英国也不能。」

他还说：「自从我经手这些议题以来，我认为，找到各国合作、协调、共同行动方式的急迫性，从未像现在这么显着。」

G7包括英国、美国、加拿大、法国、德国、义大利、日本。G7各国外长在这次会议中，也将与欧盟成员国外长，以及来自印度、澳洲、南非、南韩、东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国汶莱的代表们会面。

拉布表示，这些国家踊跃参与，证明了「理念相近的国家具有同样价值观、想要维护多边机制，彼此聚在一起的需求不断增长」。

© 2021 AFP