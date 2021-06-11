G7峰会前夕 美国第一夫人衣着展现关爱全球讯息

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（法新社英国卡比斯湾10日电） 美国总统拜登上任后首度海外之旅，相伴而行的第一夫人吉儿（Jill Biden）今天透过衣着和言语，展现出关爱与宽容大度。

在七大工业国集团（G7）峰会前夕，拜登伉俪与英国首相强生（Boris Johnson）夫妇见面，70岁的吉儿穿上背后印有「爱」（LOVE）字的黑色外套，明确表达心意。

吉儿吸睛的作法也吸引众人将她和川普妻子梅兰妮亚（Melania Trump）相比，装扮入时的梅兰妮亚在第一夫人任内，经常与公众保持距离。

2018年，时任第一夫人梅兰妮亚访问一处移民儿童安置中心时，身上穿着的外套背后写着「我真的不在乎，你呢？（I really don't care, do u?）」

梅兰妮亚的幕僚当初表示，「这只是一件外套！」但梅兰妮亚后来坦承，她是想「对批评我的民众和左派媒体」传达讯息。

如今在英格兰西南部康瓦尔郡（Cornwal），吉儿在丈夫拜登身边，与强生夫妇合影拍照之后，吉儿随即告诉媒体，她现在也是在表白。

当被询问到外套一事，吉儿说：「我想的是，我们从美国带来关爱。」

「这是全球性会议，我们试图为全世界带来团结。」

「我想这正是目前所需，让民众感到所有国家团结的氛围，以及今年疫情之后，感到有希望。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP