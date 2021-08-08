G7控伊朗为以色列油轮攻击主谋

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（法新社华盛顿6日电） 上个月底以色列商人所属企业管理的油轮在阿曼外海遭无人机攻击，酿2死。七大工业国集团外长今天指出，有证据显示伊朗是幕后黑手；美国也表示根据残骸，无人机为伊朗制造。

七大工业国集团（G7）外长今天表示，伊朗是7月29到30日油轮致命攻击的幕后黑手。美国军方也释出无人机的细节，并表示由伊朗制造。于此同时，联合国安全理事会2日也同意讨论阿曼（Oman）外海的攻击事件，德黑兰面临越来越多的压力。

G7在声明中表示，在这起与以色列有关的油轮攻击案中，造成一名英国退役军人与一名罗马尼亚公民丧生，「所有证据都清楚指向伊朗」。

在区域紧张情势升级，以及重启2015年伊朗核协议谈判陷入僵局之际，发生这次攻击。伊朗强烈否认与攻击有任何关联。

G7外长表示，「船只一定要依照国际法律，获准自由航行」，并誓言尽可能保护所有航运，也是全球经济之所依。「伊朗的行为…威胁了国际和平与安全。」他们呼吁德黑兰停止所有与联合国安理会决议文不相符的活动。

欧洲国家和美国今天再次于纽约联合国总部安理会闭门会议中提出控诉。英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）指出，「英国知道伊朗要为攻击案负责」，并表示证据确凿。

联合国安理会9日预计将在海域安全公开会议中，针对此攻击案进一步讨论。

于此同时，在中东执行任务的美军中央司令部（US Central Command）公布初步调查结果，并表示无人机残骸指向是伊朗制造的。

中央司令部表示，3架装有爆裂物的无人机参与攻击，但前两架攻击失败并落入海中。其中一个的残骸被调查人员打捞取得。第3架击中船舰，在驾驶舱上方炸出一个2公尺的大洞。他们表示，据美国专家结论，证据显示这些无人机都是由伊朗制造。

五角大厦说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）今天与以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）讨论此事件。五角大厦在声明中表示，双方都就伊朗在区域内频繁利用单向无人机攻击表达关切，并承诺持续针对区域安全密切合作。

© 2021 AFP