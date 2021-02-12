G7考虑国际货币基金SDR 助穷国纾困疫情

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（法新社巴黎11日电） 法国消息人士透露，七大工业国集团（G7）将考虑启动国际货币基金（IMF）的特别提款权（SDR），拨出5000亿美元协助一些最穷困国家纾困2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

英、加、法、德、义、日、美等G7的财长与央行决策高层，12日将视讯会议。消息人士透露，会议两大重点料为疫情大流行造成的全球经济受创，以及各国面临只能被迫投入少量公卫与社会安全措施的窘境。

消息人士指出，预料会中将作出类似2009年全球金融海啸时拨发SDR的重大决策，供撒哈拉沙漠以南非洲国家纾困。

特别提款权（SDR）是IMF于1969年创设的一种用以补充成员国官方储备的国际储备资产。当成员国国际收支发生逆差时，可通过出售SDR来偿付收支逆差或偿还IMF。

迄今为止，IMF向成员国分配约合2910亿美元的特别提款权，包括在全球金融危机后于2009年分配的1830 亿美元。

SDR的价值由IMF根据一篮子主要货币来确定。通过SDR普遍分配，可以补充成员国的外汇储备，提升其购买力，被称为「纸黄金」，对尚未被全球金融安全网和货币互换网路充分覆盖的发展中国家尤为重要。

© 2021 AFP