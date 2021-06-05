G7财长会议齐聚英国 料一致支持全球最低企业税

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（法新社伦敦5日电） 七大工业国集团（G7）财政部长5日料将宣布支持一个全球性最低标门槛的企业税率，目的是让跨国企业尤其是科技巨擘，缴纳更多税到受疫情严重冲击的各国国库。

根据法新社看到的公报草案，全球7大富裕国家的财长和央行总裁们，将对美国提议的课税计画表示「强烈支持」，并以「雄心勃勃」形容。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）4日晚间告诉记者：「如果我们5日能达成协议，将是迈出历史性一步。」

英国于送绑防疫限制措施后，在伦敦举行为期两天的G7财长面对面会议，由英国财政大臣苏纳克（RishiSunak）主持，与会国家包括加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国。

这场财长会谈是为6月11日在英国康瓦尔（Cornwall）举行的G7高峰会做准备；这次G7峰会将是美国总统拜登上任以来首度出访。

美国发起税改计画以限制像科技巨擘等跨国企业滥用制度获利，尤其全球各经济体仍因疫情冲击而步履蹒跚的当下。美国这项倡议获得越来越多支持。

企业税是全球财政改革努力的两大核心之一，另一个则是「数位税」，允许各国对总部设在海外的跨国企业收入课税。

拜登与经济合作暨发展组织（OECD）、20国集团（G20）谈判时，都曾呼吁各国应当统一实施全球性最低门槛的15%企业税率。

他的提议目前获得法、德等国家以及国际货币基金（IMF）的普遍支持。

© 2021 AFP