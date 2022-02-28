G7：俄罗斯若不停止入侵乌克兰 将祭新制裁

（法新社柏林27日电） 七大工业集团（G7）领袖今天扬言要对俄罗斯祭出新制裁，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也表示，G7富有国家「全面一致」反对莫斯科入侵乌克兰。

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加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国与美国在联合声明中警告，俄罗斯若不停止入侵行动，除了已施加的制裁外，他们还会「采取进一步行动」

G7外长透过联合声明指出，俄罗斯藉由正在进行的行动，导致诸如领土并吞等「现况的任何改变」，进而让俄方得到的军事斩获，G7都将不予承认。

布林肯稍后发布声明指出，G7「在全球各地从未像现在这般团结一致，要捍卫并维护乌克兰和所有国家的自由和主权」。

G7已经针对俄国入侵邻国乌克兰一事施予严厉制裁。美国与欧洲联盟（EU）已将几家俄罗斯银行逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统，并针对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）祭出个人制裁。

日本今天也表示将跟进欧美，把俄罗斯踢出SWIFT支付系统，并提供1亿美元于人道援助，还要针对包括蒲亭在内的俄罗斯政府相关人士采取冻结财产等措施。 欧洲联盟（EU）今天宣布计划禁止俄罗斯飞机飞越欧盟空域，部分成员国和英国稍早已采取类似措施。

俄罗斯2014年并吞乌克兰的克里米亚（Crimean）半岛，不过西方国家至今仍拒绝承认这项领土状况的改变。（译者：纪锦玲）

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