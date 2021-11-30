G7：Omicron具高传染力 得采紧急行动

（法新社柏林29日电） 七大工业国集团（G7）卫生部长今天表示，新出现的Omicron变异株具高度传染性，得「采取紧急行动」。

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G7卫生部长在紧急会议后发表声明说：「国际社会面临新的、初步评估具高度传染力的COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变种病毒的威胁，必须采取紧急行动。」

G7声明中强调「确保疫苗取得的战略意义」，承诺将遵守捐赠疫苗的承诺、并支持疫苗研发；同时将致力解决「疫苗错误资讯」问题，这导致世界上某些地区抗拒接种。

声明说，G7将于12月召开新的会议，承诺与世界卫生组织（WHO）和国际合作伙伴密切合作，交流Omicron变异株资讯。

南非科学家表示，他们上周检测到Omicron至少有10个突变，相较下Beta有3个突变，Delta则为2个。Delta变异株疫情冲击全球复苏进程，世界各地数百万人因此重返封城生活。

Omicron变异株现踪也引发新一波全球旅行限制。愈来愈多国家对南非祭出禁航令，包括卡达、美国、英国、印尼、沙乌地阿拉伯、科威特和荷兰等。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

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