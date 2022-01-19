Gogoro电池交换系统改变游戏规则

（法新社台北19日电） 台湾电动机车龙头Gogoro在全台各地超商或停车场外部设置的电池交换站已经突破2300个站点，随着客户人数攀升，Gogoro现在将眼光放在区域性扩张，以及赴美挂牌上市。

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中国、美国和以色列等国业者对于如何提供电动汽车方便的电池交换管道伤透了脑筋。部分是因为充电设施建造成本高，以及大型电池充电所需时间长。

不过，Gogoro创办人兼执行长陆学森表示，电池交换的作法适合电动机车，因为无论是电池或站点都不需要太大。

根据Gogoro的数据，公司目前的客户人数已达45万人，平均一天交换33万颗电池。

陆学森指出：「不像（电动）汽车的基础建设必须建造，我们的系统实际上像是贩卖机，可根据消费者所在或消费者需要能源之处，在不同的地方设置。」

他表示，Gogoro透过区域结盟扩张，进入中国、印度和印尼等全球最大机车市场，这些国家的城市都空污严重。

Gogoro已经和业界顶尖厂商结盟，像是印度的Hero MotoCorp、中国的雅迪电动车、印尼的叫车平台巨擘Gojek等。

Gogoro的电池交换系统去年10月在杭州推出，今年计画扩张到其他城市。在这些亚洲大国纷纷针对电动车推出大型优惠措施下，Gogoro此举可望受惠。

印度去年针对汽车产业推出35亿美元的激励措施，以提高电动和氢燃料电池车辆生产。印尼则提供制造商、运输公司和消费者等税赋优惠。

Gogoro计画透过和一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，今年第一季在美国Nasdaq挂牌上市，建立一个估值23.5亿美元的实体。

根据BloombergNEF，全球电动机车销量估计已在2020年突破2500万辆，占二轮车辆总销售的35%。

国际研究顾问公司Guidehouse Insights表示，电池交换模式已成公认的科技平台解决方案，出口到外国市场的代工制造商。

Guidehouse Insights在报告中写道，「两轮风气兴盛，都会密度高，有鼓励电动车的政策架构，以及想要削减都会空污」的东南亚国家将会跟进。

陆学森强调：「我觉得电池交换（系统）已经扭转了情势，是游戏规则改变者。」

© 2022 AFP