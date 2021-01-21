Google与多家法国媒体签协议 数位版权付费有谱

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（法新社巴黎21日电） 科技巨擘谷歌公司（Google）和多家法国报纸今天表示，在经过几个月激烈谈判后，他们已经签署协议，目的是为Google提供数位版权付费开路。

双方的联合声明说，Google与由数十家全国性、地区性及地方报纸组成的法国综合报导联盟（APIG）签署的协议涉及「邻接权」（neighbouring rights）问题，即要求支付透过网路搜索显示新闻内容的报酬。

声明中说，这项协议为Google和报纸间在付费事宜达成个别授权合约的协商建立架构，并将让报纸参与Google新推出的News show新闻服务。在这项服务中，Google将向各媒体支付精选内容费用。

Google的付费将个别计算，付费标准将基于网路浏览数据及资讯发布数量。

法国综合报导联盟负责人卢埃特（Pierre Louette ）说，这项协议相当于「实际上承认媒体的邻接权，并因为在网路上使用它们的出版品，数位平台开始支付它们报酬。」

Google法国负责人米索夫（Sebastien Missoffe）说，这项协议是承诺开启「新视野」的明证。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP