Google再退一步 愿就新闻内容付费给义大利媒体

广告 继续浏览后续

（法新社米兰24日电） 科技公司谷歌（Google）今天宣布，已和义大利多家媒体出版商签署许可协议，将支付新闻内容费用给业者。这是Google为了安抚媒体公司因广告营收损失而愤怒的最新一项举动。

Google今年稍早已与一些法国出版业者就「邻接权」（neighbouring rights）签署协议。欧盟一项方针在两年前引入邻接权的概念，主张搜寻引擎公司应为网路搜寻时出现的片段新闻内容付费。

今天的协议让义大利出版业者得以加入Google News Showcase新闻平台计画。在此计画下，Google要为所选择的内容付费给新闻业者。

Google声明表示，Google News Showcase将在未来数月于义大利上线。

法国是欧盟第一个实施「邻接权」法令的国家，Google起先拒绝遵守 。不过，经过一番折腾协商后，Google今年1月与法国一些出版业者签下协议。

新闻业者苦于纸本订户逐渐减少，而Google靠着网站上伴随新闻搜索结果出现的广告，赚取数以百万计收入，却未分给新闻业者，对此新闻业者愤然已久。

澳洲一直积极推动，要强制数位公司支付新闻内容费用。Google上月已与媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch ）的「新闻集团」（News Corp）达成协议，同意支付「大笔费用」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP