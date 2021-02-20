Google又一AI伦理学研究员遭开除

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（法新社旧金山19日电） 谷歌公司（Google ）今天表示，已开除人工智慧伦理学研究员密契尔（Margaret Mitchell）。Google去年才因解聘一名力倡多元性的AI伦理学团队非裔员工引发争议。

密契尔在推特上宣布：「我被开除了。」

Google告诉法新社，在检视「这名管理者的行为后，我们确定有诸多违反公司行为守则与安全政策的情事，其中包括机密商业敏感文件与其他员工的隐私资料外泄」。

密契尔遭解雇的前一天，Google任命少数非裔主管之一、克罗克（Marian Croak）来领导Google Research内部负责任人工智慧（AI）新专家中心的主管。

根据Google对美国新闻网站Axios提供的声明，由于密契尔下载与外流公司文件，她已于上月遭到停职。Axios报导说，这些文件目的是显示Google对盖布鲁（Timnit Gebru）的歧视性对待，盖布鲁于去年遭到解雇。

密契尔本月初在推特发文说，她在AI伦理学团队的同事盖布鲁遭解雇，让她非常难过。

衣索比亚裔美籍研究员盖布鲁一向大力主张多元性，她参与创办了一个组织，旨在促进非裔族群在人工智慧领域的才能。她曾传讯息给一个内部团体，抱怨「边缘化的意见被噤声」。

去年12月，超过1400名Google员工要求公司解释开除盖布鲁的原因。

© 2021 AFP