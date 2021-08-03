Google发表Pixel 6新手机

广告 继续浏览后续

（法新社加州山景市2日电） Google（谷歌）今天发表旗舰级Pixel新款智慧手机，搭载自家首款手机晶片，让人一手掌握人工智慧。

具备超快速5G、搭载Google第一款自家晶片Tensor 的Pixel 6预定今年稍晚上市，Google硬体装置资深副总裁欧斯特罗（Rick Osterloh）在矽谷总部举行的发表会上表示：「基本上是个手机系统，搭载围绕人工智慧设计的晶片。」

全球智慧手机市场为三星（Samsung）、苹果（Apple）与中国厂商垄断，Google Pixel系列市占率偏低，但Pixel手机一直被视为是Google展现其Android作业系统优点的装置。

Google执行长皮查伊（Sundar Pichai）表示：「我们总是在推进运算的背景下思考硬体产品，我们根据Google 20年的运算经验，已打造4年的Google Tensor晶片，确实就在那样做。」

欧斯特罗表示，Pixel 6的软、硬体结合，提升了智慧手机理解人们说话的能力，朝「普及运算」（ambient computing）的未来更进一步。

面临线上分享影像与短片的热潮，Pixel 6更智慧的晶片也将提升照片与影片性能。

© 2021 AFP