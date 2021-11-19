Google同意付费给德国媒体 使用网路内容

（法新社法兰克福18日电） 搜寻引擎巨擘谷歌公司（Google）今天表示，已经同意一项具里程碑意义的协议，将付费给德国数家媒体，以使用他们的网路内容。

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这是德国就所谓的着作邻接权（neighbouring rights）通过相关立法后，Google首度与德国出版业者订下协议。着作邻接权源自欧盟的着作权指令，而是否付费使用网路上的新闻和内容，一直是几家网路巨擘与媒体之间多次争议的核心问题。

这次与Google签订协议的新闻媒体，包括德国时代周报（Die Zeit）、商务日报（Handelsblatt）、每日镜报（Der Tagesspiegel）, 以及明镜周刊（Der Spiegel）、经济周刊（WirtschaftsWoche）与经理人杂志（Manager Magazin）等。

Google在部落格贴文说：「对我们和伙伴而言，这波着作权协议在加强成功的伙伴关系方面代表一个里程碑。」文中还说，Google也在寻求与其他出版业者讨论相关议题。

明镜周刊常务董事奥特利茨（Stefan Ottlitz）声明表示，双方已找到互利解决方案。

至于上述协议规模多大，细节并未公布。

Google昨天刚宣布与法新社（AFP）达成5年协议，以支付新闻使用费用。（译者：纪锦玲）

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