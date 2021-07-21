Google宿敌坎特获拜登提名掌反垄断部门

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登今天提名科技巨头（Big Tech）批评人士坎特（Jonathan Kanter）掌管司法部反托拉斯部门，又一次展现拜登想采取积极行动，对付矽谷大型企业的主导地位。

若提名获确认，坎特将掌管司法部反垄断事务部门。

先前拜登才提名主张分拆「科技巨擘」的丽娜汗（Lina Khan）掌管联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）。联邦贸易委员会也参与反托拉斯执法。

白宫今天发出的声明指出，坎特是「力图促进强劲与有意义反托拉斯执法以及竞争政策的倡议人士与专家」。声明说，坎特曾任联邦贸易委员会律师，最近才自行成立反托拉斯法律事务所，倡导联邦与州反托拉斯执法。

坎特曾代表Yelp与Spotify等公司，主张谷歌（Google）和苹果（Apple）等大科技公司利用不公平手法阻挠竞争，他也代表新闻媒体联盟（News Media Alliance）指控大型平台妨碍媒体。

部分人士呼吁分拆一些最大型且最成功的科技巨头之际，种种初步迹象都显示拜登政府正加强反托拉斯执法。本月稍早拜登揭露包罗万象的计画，目标就是改变权力平衡，让势力从大集团转到「小家伙」身上。

© 2021 AFP